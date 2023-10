Piazzale Francia nel degrado: e spunta la scritta "Cosa nostra comanda"

Gallery





Riceviamo e pubblichiamo

"Cosa Nostra comanda". Vorrei richiamare l’attenzione sulla situazione di degrado che si verifica, specialmente nelle ore notturne, nel piazzale Gaspare Ambrosini (ex piazzale Francia) che, ormai da troppo tempo, ospita un particolare giro di “movida” di grandi e piccole comitive di ragazzi e ragazze che, fino a tarda notte (anche dopo le 2 del mattino), si cimentano in corse con auto e/o moto truccate (quindi molto rumorose), sgasate di gas, derapate, musica a tutto volume proveniente da impianti stereo modificati delle autovetture, schiamazzi e urla; tutto ciò con grande disagio per tutti coloro che abitano negli edifici limitrofi. La zona, nelle ore notturne, è abbandonata a se stessa e questo ha causato un degrado sensibile (e dimostrabile) di quello che dovrebbe essere un punto nevralgico e strategico della città, ovvero la Stazione Francia, utilizzata ogni giorno da numerosissimi cittadini.

La scritta apparsa sui muri della stazione questo weekend è un esempio emblematico della tipologia di “giro” che ha occupato questa zona. Si segnalano inoltre, come conseguenza di tutto questo, bottiglie di alcolici e di birre rotte e sparse per il parcheggio, cibo per terra e rifiuti di ogni tipo che, sera dopo sera, si accumulano dove vengono parcheggiate le macchine, di chi usufruisce della stazione di giorno. Con questo post si vuole chiedere, a chiunque abbia a cuore questo luogo, di intervenire con proposte ed idee, per sollecitare l’Amministrazione e la Questura a non abbandonare al degrado questo pezzo di città ma ad agire con azioni volte in difesa del rispetto della legalità.