In piazza Ottavio Ziino la "torre dell'acqua", classificata come reperto storico di stile arabo, è continuamente invasa dai rifiuti. Pur essendo bonificata costantemente dalla Rap, viene nuovamente sporcata in meno di due ore dai cittadini. Il gruppo Facebook "La Rap siamo noi" più volte ha segnalato il punto alle autorità vigilanti senza nessun risultato. E' terra di nessuno?