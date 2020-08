Piazza XIII Vittime tra degrado e pericolo

Palermo è la città più incivile, a livello di educazione stradale. non soltanto per colpa dei cittadini ma anche e soprattutto per colpa dell’amministrazione in particolare quella di Orlando. La città caotica è priva di segnaletica stradale a terra che indica le direzioni e le corsie da mantenere, totalmente priva di rotatorie simbolo di civiltà non per nulla nate nelle civili città del nord Europa. Manca anche di semafori direzionali che alternano i passaggi a destra o sinistra (per capirci in via de Gasperi angolo via autobus chi scende verso lo stadio gira a sinistra senza curarsi minimamente di chi sale dallo stadio per viale Strasburgo/Empedocle Restivo manquesto e solo un piccolissimo esempio).Mi domando se la città merita anche lo stato di abbandono totale del sottopassaggio di piazza XIII vittime da mesi o forse anni abbandonato nell’invidia totale con gravi rischi per i cittadini ma anche e soprattutto abbandonato totalemente con una pericolosa recinzione distrutta che fotografano perfettamente come è ridotta la città grazie al nostro sindaco. Ma possibile che sindaco assessori nessuno passando da lì si sia accorto dello schifo e del pericolo?? Sono indignato.