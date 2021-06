Piazza San Giacomo La Marina, le fioriere diventano cassonetti per i rifiuti

Gallery















Piazza San Giacomo La Marina è piena di rifiuti. Da giorni non si vede l'operatore ecologico addetto allo spazzamento, così bicchieri di plastica, cucchiaini di plastica, pacchi di patatine consumati sono per per terra. Per non parlare delle fioriere, diventate dei veri e propri cassonetti della spazzatura.

Proprio piazza San Giacomo La Marina, da dove tutti i venerdì santo esce il simulacro della Madonna dei Cassari alla quale era molto devoto il nostro caro attore Franco Franchi originario proprio di questo quartiere, è abbandonata. La stessa Madonna Addolorata veste un manto donato dallo stesso attore.

Il presidente del Movimento dei diritti, Fabrizio Sanfilippo, ha già inoltrato le varie richieste agli organi preposti per far sì che la piazza venga presto ripulita