Piazza Principe di Camporeale nel degrado: "Altro che piazza, questo è un tugurio"

Sporca, anzi sporchissima. Montagne di sacchi di rifiuti, cestini perennemente stracolmi, bottiglie di birra, un materasso da culla, secchi, addirittura pezzi di mobili, fogliame risalente allo scorso inverno che ricopre ogni cosa, se è vero come è vero che molti palermitani non rispettano la propria città e di consequenza nemmeno se stessi, è anche vero che chi amministra non fa nulla per educarli al bello ripulendo e dando un buon esempio e poi punendo chi non rispetta gli spazi pubblici come succede in ogni città civile. Questa non può definirsi una piazza, questo è un tugurio.