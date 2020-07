Se c'è la volontà, basta poco per valorizzare Palermo

Buongiorno. Desidero segnalare quanto segue: domenica sera, ho deciso di fare una passeggiata in centro. Percorrendo via Maqueda, nel breve tratto compreso fra i Quattro Canti e Piazza Pretoria, oltre a notare una notevole mancanza di illuminazione sulla strada proprio all'altezza del Municipio, sono restato colpito dalle fortissime esalazioni causate dall'evaporazione di orina di cavallo, provenienti dall'asfalto ancora caldo dopo una cocente giornata estiva. L'intero marciapiede di fronte a pazza Pretoria esala questo insopportabile fetore, cosa che vedevo dare notevole fastidio anche a diversi turisti presenti sullo stesso percorso e che, come me, erano costretti a spostarsi rapidamente altrove. Mi chiedo, soprattutto considerata la particolarità e l'importanza turistica, culturale e sociale dell'area, se non sia opportuno un semplice e rapido intervento di un mezzo dotato di acqua e spazzoloni, almeno una volta al giorno, per attenuare una simile situazione. A meno che non si voglia confermare sinceramente l'abbandono generale in cui si trova la città, credo che con ben poco si potrebbe riattivare qualche lampione ed evitare le disgustose esalazioni, a tutto vantaggio di una visita e sosta in uno dei più bei tratti di strada del nostro centro storico.