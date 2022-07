Piazza Pretoria: "Una delle più belle d'Italia ma poco curata"

Gallery

















La fantastica Piazza Pretoria è annoverata tra le più belle d'Italia, un gioiello del manierismo deve la sua rara bellezza alla splendida fontana presente al centro, scolpita nel 1500 dal grande Francesco Camilliani. Oggi non possiamo che manifestare il disagio per lo scarso decoro della piazza. La presenza di sporcizia, unitamente allo stato di abbandono in cui si trovano le piante di rose contenute nelle grosse ciotole, poste nel perimetro della piazza, dimostrano la poca sensibilità di coloro che sono deputati alla cura degli spazi pubblici. Tutto questo concorre in negativo all'immagine della città. Il presidente dell'associazione Comitati civici Palermo, Giovanni Moncada.