Piazza Parlamento (già piazza della Vittoria): una tabella toponomastica poco edificante

A Palermo non si butta niente! Ecco come piazza della Vittoria diventa piazza del Parlamento. One è meglio di two . E siamo nella piazza dove si affaccia il Palazzo Reale, sede del Parlamento Siciliano. Per fare il giardino con fontane in Casamonica style hanno speso quasi un milione di euro. Per la tabella toponomastica avremmo potuto organizzare una colletta, invece di fare la figura di ridicoli.

Associazione Comitati Civici Palermo - Giovanni Moncada