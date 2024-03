Auto e scooter nell'area pedonale di piazza del Parlamento

Gallery





Un'altra storica piazza del centro storico, in pieno itinerario Unesco, abbandonata al parcheggio selvaggio. Da mesi assistiamo alla quotidiana violazione dell'area pedonale di piazza del Parlamento da parte di scooter e auto private che parcheggiano all'interno dello spazio riservato ai pedoni. Si tratta di un brutto ritorno al passato, a quando la piazza era utilizzata come parcheggio per i dipendenti e i parlamentari dell'Ars. Chiediamo a chi di dovere informazioni e soprattutto maggiore attenzione per il decoro e il rispetto delle aree pedonali della città.