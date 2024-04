"Piazza Olivella, da area pedonale a pista di rally è un attimo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i fine settimana, piazza Olivella diventa parcheggio privato di automobilisti appartenenti ad un club, con auto parcheggiate dalla doppia alla quarta fila, per andare nei locali di via Monteleone. Poi ci sono quelli con le moto, perlopiù Sh, che sfrecciano avanti indietro con due e tre passeggeri senza casco e con le marmitte elaborate.

Poi come nel video ci sono gli amanti del rally o della F1. Un tizio a bordo di un'Audi ha fatto la stessa cosa alle 23 in presenza di persone e soprattutto bambini. E infine questo sabato, per non annoiarci, un tizio a volto coperto ha provato ad aprire un paio di saracinesche. Purtroppo in questa città dobbiamo attendere la tragedia per vedere qualche blando intervento.

In alcune aree pedonali, per prevenire eventuali attentati terroristici sono state istallate le barriere o i pali dissuasori, vorrei ricordare che per fare una strage, basta un automobilista che perde il controllo in un area pedonale piena di gente. L'amministrazione prenda provvedimenti.