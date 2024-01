Mondello, parcheggio selvaggio in piazza

Gallery



La piazza pedonale di Mondello trasformata in un parcheggio selvaggio, con automobili che occupano persino lo spazio intorno alla fontana della Sirenetta. Questo era lo spettacolo a cui ho avuto modo di assistere questo pomeriggio. Questo continuo degrado e l'atteggiamento incivile perpetuato da alcuni cittadini di questa città sembrano non conoscere limiti. Questo triste scenario evidenzia un persistente degrado e un'inciviltà dilagante in città. Questo fenomeno si estende a diverse aree pedonali della città, riflettendo l'incresciosa mancanza di controlli da parte delle autorità competenti. L'escalation di queste situazioni denota un preoccupante deterioramento del decoro urbano della città, alimentato dall'inciviltà diffusa.