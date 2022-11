Piazza Marina, Giardino Garibaldi e la manutenzione che non c'è: "Le tartarughe nuotano nell'acqua putrida"

Gallery

















Purtroppo è triste constatare la scarsa considerazione-manutenzione che viene riservata al giardino Garibaldi in Piazza Marina. Giornalmente residenti e turisti devono fare molta attenzione a non incappare in una delle tante buche segnalate con materiali di fortuna. Da anni le povere tartarughe che sono riuscite a sopravvivere, si trovano a dover nuotare nell'acqua putrida della fontana diventata nera dalla sporcizia. Non sappiamo se verrà ripristinata la parte della vecchia cancellata storica andata distrutta nel crollo di un ramo del ficus nel 2020, e se verrà mai tolta l'orribile rete metallica messa in sostituzione.

Molte sculture dei personaggi illustri che ornano il giardino sono sparite e non si sa che fino hanno fatto. Insomma una situazione non degna di un giardino storico così importante per la città che merita sicuramente un intervento urgente di manutenzione.