Piazza Lolli da dieci anni nell'oblio: "Rifiuti e condizioni igieniche a dir poco raccapriccianti"

Ad oggi dopo 10 anni di mail e segnalazioni non siamo riusciti a risolvere il problema spazzatura nella via di fronte alla vecchia stazione Lolli.

Nonostante la sporcizia e le condizioni igieniche a dir poco raccapriccianti, il Comune autorizza un mercato e la cosa che più stupisce è che i cittadini trovino normale tutto questo. Sarebbe interessante capire chi ha autorizzato questo mercato senza verificare se vengono rispettate le norme igieniche. Trattandosi di pubblica amministrazione come sempre nessuno ha responsabilità, per cui questa richiesta resterà nell'oblio esattamente come le condizioni della piazza.