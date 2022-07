Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle foto e dal video è facile rendersi conto del degrado in cui versa l'aiuola spartitraffico in piazza Leoni. Mi auguro che qualcuno decida di intervenire per porre fine a tutto ciò.

Segnalazione giunta al numero whatsapp di PalermoToday