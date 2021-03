Penso sia inaccettabile vedere piazza Indipendenza completamente bloccata dalle auto e idem corso Calatafimi. Ma poi per cosa? Per avere costruito in modo totalmente insensato un giardino con 2 fontane e 20 palle di cemento! Vergogna. Poi ci lamentiamo se il servizio autobus é scadente. Il sindaco perché non toglie la Ztl di via Roma? Almeno la gente avrebbe percorsi alternativi.