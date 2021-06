In piazza Giovanni Meli movida senza regole

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco cosa è diventata piazza Giovanni Meli: da qualche settimana tutti senza mascherina, gente che nonostante sia passata la mezzanotte continua a stare seduta a consumare come se nulla fosse. Così come denunciato da Fabrizio Sanfilippo, presidente del partito politico Movimento dei diritti, ci sono bottiglie rotte, bicchieri sulle auto. Insomma: il degrado più totale in una delle più belle piazze della città di Palermo. C'è anche qualche gestore di un locale che nonostante sia passata la mezzanotte continua tranquillamente a tenere aperta la propria attività. Cosa succederà quando entreremo in zona bianca? La settimana scorsa Sanfilippo ha avuto un incontro con i vertici della Questura per far si che piazza Giovanni Meli e i residenti non vengano abbandonati e che la stessa piazza venga presidiata dalle forze dell'ordine per far si che certi scempi possano più accadere e che tutto possa tornare presto alla normalità. Speriamo che gli sia gli avventori che i gestori dei locali del centro storico non dimentichino che l'emergenza Covid non è finita