VIDEO| "In piazza Meli musica, assembramenti e caos anche dopo mezzanotte"

Anche dopo la mezzanotte gruppi di ragazzi radunati in piazza Giovanni Meli. Rigorosamente, come si può notare nel video, tutti senza mascherina e senza tenere conto della distanza di sicurezza.

Il presidente nazionale del Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo: "Un tizio con uno scooter non omologato si è permesso di fermare anche il traffico per fare la sua esibizione. E al grido degli astanti 'Se non ci metti l'ultima noi non ce ne andiamo' il fenomeno da baraccone ha continuato la sua esibizione ed era già passata la mezzanotte da un po' di tempo. Il tutto sotto gli occhi dei residenti".

Lunedì Sanfilippo avrà un incontro con gli organi preposti alla Questura per fare sì che in piazza Giovanni Meli venga istituito un presidio fisso delle forze dell'ordine e che queste scene veramente pietose non si possano più ripetere e che tutto possa tornare alla normalità.