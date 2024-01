"In piazza Europa strada e marciapiede distrutti dopo i lavori dell'Enel"

In piazza Europa la strada e il marciapiede sono distrutti dopo i lavori per l'illuminazione pubblica. L'Enel che li ha eseguiti non si è curata di ripristinare il manto stradale e il marciapiede che sono diventati così pericolosi per i passanti, senza contare i disagi quando piove. L'Enel, interpellata innumerevoli volte, ha risposto che è passato troppo tempo dall'esecuzione dei lavori. Speriamo che il Comune non abbia pagato il ripristino dei luoghi, cosa di cui dubitiamo. E adesso?