Piazza Don Bosco, marciapiedi rotti ed inutilizzabili: a quando un intervento?

Da più di due mesi un ramo ostruisce il passaggio anche dei pedoni oltre che di passeggini e carrozzine per disabili, in piazza Don Bosco, sul lato dove si trova la farmacia. Per non parlare dei marciapiedi completamente dissestati. È mai possibile che l'amministrazione comunale sia così inetta? Sono anni che lamentiamo questo degrado. Speriamo che prima o poi qualche santo senta. Viva il sindaco!