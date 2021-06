Semplicemente vergognoso! Gli indumenti e altro restano abbandonati alla merce di tutti per settimane. Ma l'amministrazione dov'è? Il nostro sindaco non vede? Senza parlare che lo stesso marciapiede è quasi impraticabile già da anni! Vietato a carrozzine di neonati, disabili e persone anziane che rischiano di finire in ospedale.