Piazza della Pace ritorna finalmente pulita

Dopo vari anni e lunghi mesi finalmente piazza della Pace vede uno spiraglio di aria pulita dopo che per 5 anni i residenti hanno dovuto sopportare liquami oramai diventati tossici per la salute di tutti i residenti. Ma il problema ancora da risolvere è ancora grande finché non risolvono il problema di risollevare questa falda è portarla a monte affinché l’acqua non entri più negli scantinati del palazzo. I residenti hanno iniziato di nuovo con le riunioni una delle quali si terrà martedì 2 febbraio alle ore 18 sempre alla parrocchia Santa Lucia dove decideremo cosa fare.