"Piazza della Pace ritorna a galleggiare in mezzo ai liquami"

Sembra che la situazione a piazza della Pace sia ritornata al punto di partenza. Quelle manifestazioni sono servite per risolvere momentaneamente la cosa visto che la situazione è ritornata sempre la stessa. Come fanno i residenti ad attraversare così la strada? Chiedo anche al nuovo sindaco Roberto Lagalla: lui con la sua famiglia ci passerebbe in mezzo ad acque per lo più sporche e maleodoranti e rischiose per la salute di tutti i residenti, in particolare, ma anche di passanti che sono costretti a passare di lì anche per arrivare ai posti di lavoro? Sono anni che si fa questa vita senza mai arrivare a una soluzione definitiva.