Piazza della Pace e gli scantinati allagati: "Vi racconto cosa stiamo vivendo da 5 anni..."

Come potete vedere in foto gli scantinati di piazza della Pace sono sempre sommersi dall’acqua. Abbiamo fatto riunioni grazie all’appoggio della parrocchia Santa Lucia e i ragazzi del centro sociale Anomalia che combattano anche loro insieme a noi abitanti. Riunioni alle quali hanno partecipato l’assessore Prestigiacomo, il vice sindaco Fabio Giambrone e anche tecnici del Amap, alla quale ci avevano dato tutto il loro appoggio e ci avevano detto che martedì scorso ci sarebbe stato un tavolo dì crisi con il prefetto per decidere cosa fare visto che la situazione è molto pericolosa.

Anche loro hanno fatto un'indagine e hanno visto che l’acqua è di falda, e ad oggi non abbiamo più ricevuto notizie dalle istituzioni nemmeno per quanto riguarda questo tavolo di crisi, mentre noi viviamo con la paura che 96 famiglie potrebbero trovarsi sotto le macerie mentre stiamo per dormire. Abbiamo più volte detto che abbiamo bisogno di aiuto e questi sono i risultati che fino ad oggi non ci sia nessun risultato, non possiamo rimanere in silenzio. Abbiamo liquami ormai diventati tossici e non possiamo più attraversare la strada, dobbiamo sopportare la puzza che ci arriva fin dentro le case ma questo lo abbiamo già detto più volte ma siamo stati abbandonati non adesso, ma 5 anni fa. La vita di queste 96 famiglie non può spegnersi così, non può finire così solo perché il comune di Palermo ha deciso di lavarsene le mani.