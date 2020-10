Piazza Cellini, rifiuti incendiati

Come volevasi dimostrare nemmeno 24 ore dopo la segnalazione degli ingombranti (da agosto in accumulo davanti la villa comunale), questi ultimi sono stati incendiati. Da agosto sono state fatte continue segnalazioni agli organi competenti che si sono rivelate inutili, tranne qualche anima buona che ha continuato ad inviare mail senza però riuscire a ottenere nulla (per incuria del comune e della Rap). Da qualche ore brucia tutto, così oltre il degrado anche l'aria è diventata irrespirabile e ricca di inquinanti. Da mesi chiediamo l'attivazione dei lampioni ( che per altro da ieri sono funzionanti ma non accesi nelle ore notturne) e l'installazione delle telecamere contro gli incivili....ma a nessuno sembra interessare la periferia ....ancora meno una villa comunale che dovrebbe essere il punto di riferimento del quartiere.