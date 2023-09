Via Giovanni Campolo · Malaspina

Da mesi oramai segnalo, anche via email, l'assoluto degrado di piazza Campolo nonché delle alberature di via Pacinotti. Dal Comune il più totale disinteresse. Però lo stipendio è stato raddoppiato con legge regionale e contro la normativa non si può andare.