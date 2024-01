Piazza Bologni, da area pedonale a parcheggio

Gallery







Notiamo da circa un anno il totale stato di abbandono di un'altra piazza storica che era stata anni fa sottratta al parcheggio selvaggio. Si tratta della bellissima piazza Bologni, cuore barocco della città. Da qualche tempo la piazza è tornata a essere un parcheggio "apparentemente autorizzato" di auto che per non ben chiara esigenza di servizio sostano all'interno dell'area pedonale, nonostante i parcheggi riservati per i Nas sulla via Giuseppe D'Alessi, parcheggi che purtroppo sempre più spesso vengono occupati da gente non autorizzata.

Inizialmente la concessione "temporanea" del parcheggio autorizzato in piazza Bologni era stata data, come comunicatoci dalla polizia municipale, con la temporanea chiusura per lavori sulla via D'Alessi, lavori che sono ampiamente terminati da mesi. Nonostante la fine dei lavori, le auto continuano a parcheggiare ancora all'interno della piazza pedonale, seguiti a loro volta da altre auto senza autorizzazione alcuna, rendendo di fatto vana la pedonalizzazione della piazza tanto voluta da cittadini e turisti.

Si chiede a chi di competenza di porre fine al più presto a questa situazione ambigua, per non dire assurda, che di fatto ha cancellato l'ennesima area pedonale della città.