Piazza Bologni, l'isola pedonale violata dalle auto: "Situazione fuori controllo"

Piazza Bologni pedonale, di male in peggio. Dopo le denunce dei mesi scorsi, la situazione in piazza Bologni (area pedonale sulla carta) è nuovamente fuori controllo, con tanto di auto parcheggiate in doppia fila.

Un vero e proprio parcheggio privato per pochi eletti (nonostante i parcheggi riservati in via D'Alessi). E dire che per qualcuno il problema erano le biciclette nelle aree pedonali... Faremo le ennesime denunce agli organi di competenza.