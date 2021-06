A piazza Baronio Manfredi si scaricano rifiuti a ogni ora del giorno: "E questo sarebbe il parcheggio della Ztl?"

Piazza Baronio Manfredi è letteralmente invasa dai rifiuti: vengono a scaricare coi furgoni da tutta Palermo ad ogni ora del giorno e della notte. La Rap pulisce e dopo neanche un giorno la piazza viene nuovamente sporcata. E dire che qui c'è il parcheggio libero della Ztl. Non si può tenere un parcheggio in queste condizioni: o si toglie il cartello collocato in via Mongitore o si fa qualcosa per fermare gli incivili.

Sergio Gambino