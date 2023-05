Gallery





Da mesi l’illuminazione pubblica al centro di piazza Amendola risulta spenta, con quel che ne consegue in termini di sicurezza per i pedoni e le bici, scarsa visibilità per i guidatori, immagine indecorosa. Il disservizio, regolarmente segnalato agli enti competenti, sembra essersi cronicizzato. Per quanto durerà ancora?