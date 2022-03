Nella prima domenica di quaresima e ogni domenica fino a Pasqua verranno nelle aiuole di via Serradifalco verranno messe a dimora le piante della pace. Dice Emanuela Torriuolo: "All'ultimo pianteremo anche un alberello di ulivo come segno di pace per Ucraina e in ricordo dei 1.580 bambini morti in Siria, concesso da Papa Francesco".