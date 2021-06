Piante in crescita dalle fogne: "Prossimo set per film post apocalittici?"

Gallery



Oltre che i contenitori dei rifiuti non svuotati, sia indifferenziata sia differenziata, dei quali ormai si è parlato tanto e divenuti ormai arredo urbano persistente. In via Pio La Torre (alla Zisa), le fogne stanno dando il loro contributo. Se aspettiamo ancora qualche mese potremmo "venderle" a qualche produzione cinematografica per usarle come set per film post apocalittici. Risparmierebbero così per gli allestimenti delle scenografie.... Tra l'altro i rifiuti speciali (amianto, ethernit, mobili, materassi,etc.) si troverebbero già sulla location....