Piano straordinario di pulizia, i dubbi: "Serviva una nuova strategia"

È una brutta notizia quella che abbiamo appreso dalle pagine di Palermotoday, ovvero che la città sarà oggetto nei prossimi mesi di una pulizia straordinaria, con la raccomandazione del neo sindaco ai parlamentari di collaborare a tenere la città bella pulita. Tutto qua? Ciò che invece ci aspettavamo era, insieme alla pulizia straordinaria, l'annuncio di un radicale cambiamento di programma, di una nuova ed efficace politica per dare dignità ad una città, mortificata e tribolata dai suoi stessi cittadini. Non è un buon inizio. Dopo la pulizia straordinaria, i palermitani provvederanno ben presto a degradare ogni angolo della città. Ci aspettavamo toni perentori e strategie nuove, nulla di tutto questo, un flebile invito al decoro non sortirà alcunché. Per i palermitani ci vuole la frusta, perché non hanno minimamente alcun senso civico (con le dovute eccezioni ). Se questo è l'inizio, temo ahimè che Palermo continuerà ad essere una discarica a cielo aperto. Felice ovviamente di essere smentita!