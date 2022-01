Gita a Piano Battaglia si trasforma in incubo: "Bloccati da una bufera di neve, nessuno ci ha aiutati"

Sabato mattina io e il mio ragazzo decidiamo di andare a fare una gita sulla neve a Piano Battaglia, all’andata non abbiamo riscontrato alcun problema ma al ritorno abbiamo rischiato di rimanere lì tutta la notte. A causa di una bufera siamo rimasti bloccati sulla montagna della strada provinciale 119, nei pressi di Isnello. Eravamo insieme ad altre macchine poco più avanti rispetto a noi che avevano già chiamato il 112: lo spazzaneve è arrivato dopo ben 5 ore (e ne ha impiegate altre 3 e mezzo per sgomberare un po’ la strada) ed è anche scivolato su buona parte di un pendio.

Una volta spianata la strada hanno pensato bene di lasciarci soli (sia le macchine che lo spazzaneve) in mezzo alla neve, non sincerandosi se fossimo stati anche noi in grado di proseguire. Non potevamo assolutamente sapere che la strada non fosse transitabile: non vi era cartellonistica, non vi era segnaletica, non vi era alcun addetto della Protezione civile che avvisasse i malcapitati. Abbiamo urlato giù alla Protezione civile, alle auto riuscite a scendere, abbiamo suonato il clacson: niente.

Se sono qui a raccontarvi questo triste aneddoto è grazie all’aiuto di due signori arrivati dopo di noi che grazie ad una pala ci hanno aiutato a rimuovere la neve davanti alle ruote: la macchina è partita a spinta. E’ semplicemente uno schifo, abbiamo davvero rischiato la vita perché nessuno ci ha aiutato. Noi avevamo una jeep e siamo riusciti ad uscirne fuori, ma c’era gente con utilitarie molto datate e senza catene!

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Giulia Matranga