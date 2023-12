Villa Sperlinga, cestino devastato dai petardi: "Ecco la meglio gioventù della 'Palermo bene'"

Ecco come si presenta il cestino dei rifiuti davanti all'area cani di villa Sperlinga dopo lo scoppio dei petardi posti all'interno dai ragazzi della "Palermo bene" che stazionano a decine ogni sera/notte in via Scaduto con le loro fiammanti macchinine rigorosamente posteggiate sulla pista ciclabile e i loro motori smarmittati con cui fanno motocross all'interno della villa, sbevazzando (ne possiamo ammirare le inequivocabili tracce tutte le mattine per terra), urlando e azzuffandosi in continuazione.

Solo due considerazioni (le altre le tengo per me perché sarebbero censurate): 1. Congratulazioni ai genitori per l'ottima educazione civica impartita. 2. Spero proprio che le deiezioni dei nostri cani poste all'interno del suddetto cestino a seguito dello scoppio decorino carinamente le fiammanti macchinette e anche qualche angelica faccina. Sarebbe una bella nemesi che compensa il costante rischio d'infarto di tutti i cani e gatti della zona (e anche di qualche vecchietto).