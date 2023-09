Via Antonello da Messina, filo elettrico dell'illuminazione pubblica scoperto: "Un pericolo per i bimbi"

Via Antonello da Messina · Montepellegrino

Via Antonello da Messina, nei pressi del civico 26, un palo dell'illuminazione stradale è senza copertura. Mio figlio passando vicino stava per metterci le mani dentro. Per fortuna gli ho subito fatto capire che è molto pericoloso, ma se dovesse passare qualche bimbo senza genitore potrebbe mettere le mani dentro e sappiamo tutti la pericolosità. Prima che possa accadere il peggio mandate qualcuno a tappare questo palo. Lo dico da padre ma anche da cittadino. E' davvero pericoloso.