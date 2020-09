Zona Calatafimi, via Domenico Russo al buio: "Camminare per strada è pericoloso"

In via Domenico Russo, strada densamente popolata in zona Calatafimi, dove ci sono anche una chiesa ed un grande supermercato, a causa dei lampioni spenti è al buio.

"E' pericoloso camminare per strada, anche a causa sia dei marciapiedi impercorribili a causa delle radici degli alberi, dei rifiuti che non vengono raccolti da giorni e hanno invaso buona parte della sede stradale. E' diventata una 'avventura' uscire dopo le 20 e districarsi tra immondizia, oscurità ed auto che ti sfiorano. Considerato che i residenti, per la maggior parte impiegati, pagano tutte le tasse comunali, regionali e statali, si chiede alla amministrazione Orlando di prendere provvedimenti per rendere decente la via ed il quartiere com'era una volta. L'oscurità favorisce anche gli atti criminosi: chi di dovere potrebbe risponderne civilmente e penalmente".