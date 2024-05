Pericolo incidenti nella zona del Cervello

In viale Regione siciliana nord ovest, nel tratto di strada che riporta verso l'ospedale Cervello, c'è una strada chiusa che divide viale regione con via Ugo la Malfa. Questa stradina fino a 2 anni fa era chiusa per lavori di rifacimento manto stradale, gli addetti ai lavori per motivi di accesso veloce tra le due strade hanno riaperto il varco senza però una volta finiti i lavori richiuderlo: questo è ad oggi un pericolo perché chi viene da via Ugo la Malfa incurante del pericolo sfreccia a velocità tagliando la strada ai proveniente dal. senso giusto. Il Comune prenderá provedimenti?