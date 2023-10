Degrado perenne in via Pacinotti

Gallery





Da oltre 2 anni sollecito personalmente l'amministrazione comunale (prima quella guidata da Orlando e adesso quella a guida Lagalla) per la potatura degli alberi e il ripristino dei marciapiedi divelti dalle radici degli alberi in via Pacinotti e piazza Campolo. Nessun riscontro ovviamente. La cosa grave è che nonostante le segnalazioni giornaliere su tutti i portali sulla assoluta incuria che regna nella città. E l'amministrazione continua a non intervenire.