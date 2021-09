Perdita delle fognature in via Oreste Lo Valvo: "Pericolo malattie"

Via Oreste lo Valvo · Tommaso Natale

La storia si ripete già da tempo ed è sempre la stessa. In via Oreste Lo Valvo, al confine tra San Lorenzo e Tommaso Natale, c'è un problema alle fognature, da settimane, fuoriescono liquami in strada e nessuno sa chi deve intervenire, anche anche se il pozzetto appartiene ad Amap.