Via Evangelista Di Blasi, percorso pedonale impraticabile: ecco perché

Malgrado la nota del servizio Mobilità numero 650769/P del 12 maggio 2021 relativa al percorso pedonale di via Evangelista Di Blasi, realizzato il 9 marzo 2020, non è mai stato usufruibile perché, il tratto protetto dagli archetti, anche dopo lo "sporadico diserbamento", il piano stradale risulta non complanare, come già in precedenza segnalato e quindi impraticabile ai pedoni e delle carrozzine dei diversamente abili.

Adesso anche il primo tratto, quello non protetto dagli archetti, non è più percorribile, in quanto i residenti dell’edificio, recentemente ristrutturato, al civico numero 173, senza parcheggio interno, posteggiano le loro auto sullo pseudo marciapiede antistante, interrompendo di fatto anche la continuità con il percorso pedonale protetto.

Per quanto sopra, si suggerisce di spostare gli archetti di protezione sul lato opposto della strada in continuità con il percorso pedonale esistente (in direzione via Romualdo Salernitano, Via Agordat, Passo di Rigano). Contestualmente si sollecita anche il ripristino della fermata Amat, in corrispondenza del civico 45 di via Salernitano, soppressa nel 2014.