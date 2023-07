Dalle cartacce gettate per strada alle bancarelle abusive: ma perché i palermitani non vogliono cambiare?

Riceviamo e pubblichiamo:

Premetto che sono un palermitano che vive in un’altra grande città italiana da un bel po’ di anni e che anche quest’anno, come tutti gli anni, sono venuto a Palermo per parte delle ferie estive. Camminando per la città quest’anno, come tutti gli anni, mi sono fatto la stessa domanda. Come fanno i palermitani a vivere in questa Palermo, senza fare nulla, o nulla di impattante, per cambiarla? Forse sarà per l’assuefazione alle storture della città, per il famoso “annacamento” tipico del siciliano, per la paura di mettersi contro certi personaggi, ma davvero, come si fa a vivere così? Mi sono voluto prendere una mattinata delle mie ferie per stilare, taccuino alla mano, un elenco di tutte le gravi (tralasciando le banali) storture che ho incontrando passeggiando per la città:

1. La maggior parte delle volte che ho provato ad attraversare sulle strisce pedonali, le auto si sono fermate soltanto quando mi paravo letteralmente davanti a loro; 2. Alle rotatorie quasi nessun automobilista ha dato la precedenza da chi proveniva dalla rotonda, così come quasi nessuno si fermava agli stop; 3. Tante auto parcheggiate con due ruote sul marciapiede, nonostante tanto spazio libero sulla carreggiata; 4. Scooter parcheggiati sui marciapiedi; 5. Motorini oltre la striscia di arresto in corrispondenza dei semafori rossi, fermi sulle strisce pedonali (mi ha fatto impressione vedere un bambino in passeggino a 30 cm di distanza dalla marmitta di uno scooter); 6. Cartacce gettate dai finestrini da automobilisti vari, compresa la scena di un pannolino lanciato con veemenza; 7. Scooter elettrici all’interno delle isole pedonali che suonano all’impazzata in mezzo alla gente; 8. Monopattini e biciclette elettriche che fanno lo slalom fra i pedoni; 9. Feci di cani per le strade; 10. Motocarrozzette a benzina per i turisti i cui conducenti ti insultano perché non ti sposti al loro clacson; 11. Strade piene di buche e segnaletica orizzontale per la maggior parte sbiadita; 12. Bancarelle abusive di fronte al teatro Massimo (esiste un’ordinanza che le vieta, ho letto mesi fa); 13. Cassonetti dell’immondizia senza coperchio a pedale, alcuni dei quali posizionati sulle strisce pedonali; 14. Puzza di smog presente in ogni dove; 15. Marciapiedi disastrati o occupati da bancarelle, sicuramente abusive, che ne impediscono il passaggio, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alle auto.

Ma davvero è questa la città che si vuole? So che da un anno Palermo ha eletto il nuovo sindaco, ma almeno per quanto riguarda il comportamento dei cittadini nulla è cambiato. Non ho voluto in nessun modo essere razzista, presuntuoso, o altro, ma ho voluto fare una disamina oggettiva di quello riscontrato camminando a piedi in appena 4 ore per la città. Ma perché il palermitano medio non ha nessun interesse a cambiare, nonostante questo possa portare soldi nelle sue tasche, meno “abbili” e una vita anche familiare più serena? E i palermitani non medi, quelli che davvero vorrebbero cambiare, perché non fanno nulla di eclatante, seppur legale, nei confronti delle istituzioni cittadine che sono costituite esse stesse da palermitani?

P.S. Nelle altre città di Italia non si raggiunge questo livello, nonostante alcune difficoltà.