Scivolo per disabili scambiato per posteggio auto, perché nessuno interviene?

La situazione è diventata insostenibile. Qua ci troviamo in via principe di Belmonte, ad angolo con via principe di Scordia, dove uno scivolo per disabili viene scambiato per posteggio auto e in tutto questo nessuno interviene, soprattutto la polizia municipale visto che la stessa situazione è diventata una routine per qualsiasi mezzo, ogni giorno ne posteggiano di qualsiasi tipo (furgoni,auto,motolape) ecc… e chi più ne ha più ne metta, chiedo che questa segnalazione arrivi in mano alla polizia municipale in modo che verosimilmente queste persone vengano non solo punite ma che si tolgano l’abitudine di posteggiare dove non è diventato posteggio per automobili.