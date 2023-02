"A Palermo sta emergendo un problema molto grave: mancano i pediatri"

Purtroppo negli ultimi mesi a Palermo sta emergendo un problema molto grave, la mancanza di pediatri/e. Noi con una bimba di quattro anni ne abbiamo cambiate già tre e questo perchè sono andate in pensione, ma ora sono già quasi due mesi che non riusciamo ad effettuare la scelta di una nuova pediatra poichè tutte hanno raggiunto il numero massimo di assistiti. Senza considerare i tempi di attesa lunghissimi per ottenere una risposta dopo aver effettuato la procedura on line. Ad oggi nostra figlia è senza pediatra e purtroppo non è la sola a trovarsi in questa situazione.