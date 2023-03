Patente da privatista: "La mia (dis)avventura nel ginepraio della burocrazia"

Riceviamo e pubblichiamo:

La mia avventura inizia in estate, quando disgraziatamente decisi di intraprendere il percorso per prenotare l’esame della patente da privatista. Facendo ricerche su internet le informazioni non erano chiare e il sistema, come tante cose della burocrazia italiana, sembra appositamente strutturato per essere inaccessibile e fastidioso per il pubblico. La deliziosa contraddizione di un sistema pubblico che lavora contro il pubblico. La procedura, riesco a dedurre insieme alla mia ragazza, prevede in realtà poche carte: carta di identità, codice fiscale e fototessere certificato medico certificato del medico legale diversi bolli pagati al ministero dei trasporti Primo punto. Innanzitutto le macchinette per le fototessere, almeno a Palermo, sono state difficilissime da trovare.

Era agosto e la lunga marcia verso la cabina mi ha coperto di sudore dalla testa ai piedi e le varie fototessere (due schede da 4 foto di 5€ ciascuna) hanno delineato un ritratto del mio viso scintillante. La fronte e il volto imperlati di un sudore irremovibile nonostante i numerosi fazzoletti usati per asciugarmi. Il secondo punto è stato abbastanza semplice non fosse per i 25€ spesi per il certificato che comunque hanno fatto male. Terzo punto. Dove i problemi iniziano. Perché fin quando potevamo occuparcene privatamente senza interfacciarci con il sistema pubblico era andato tutto splendidamente ed eravamo entusiasti alla prospettiva che finalmente avremmo ottenuto quel benedetto foglio rosa. Il medico legale dove si trova? Non è ben chiaro, questo perché il sistema è sia centralizzato che no.

Mi spiego meglio. L’ufficio per la prenotazione della visita del medico legale ha sede in via La Loggia ma di fatto l’ufficio è presidiato da uomini svogliati e tabagisti che inizialmente ci chiedono di aspettare che finiscano la sigaretta. Entrati nell’edificio prima accoglie un suo conoscente, poi quando ci concede il colloquio ci rimprovera per aver consultato Google. Prima di andare fisicamente all’ufficio infatti avevamo chiamato tutti i numeri elencati per quanto riguarda i sistemi e le segreterie della motorizzazione. Nessuno della ventina di numeri aveva risposto. Il signore, dopo averci tacciato di ingenuità per avere sperato che uno di quei numeri avrebbe potuto rispondere, prende un manuale dalle pagine ingiallite. Ci chiede la nostra residenza e sfogliando trova i nostri centri specifici. Decidiamo di andare prima in quello della mia ragazza. Arriviamo, senza sapere le carte da portare perché non indicate da nessuna parte e scopriamo due cose: non basta la fotocopia della carta di identità, serve l’originale servono dei bolli da 16 euro. I bolli non sono in realtà dei bolli ma dei bonifici fatti all’Unicredit verso il ministero, cosa che scopriamo dopo aver fatto i bolli ovviamente.

La mia ragazza si fa la carta di identità, procedura durata un mese e quindi un tempo da record dati i tempi medi di attesa. Nel mentre andiamo a farci le visite dai rispettivi medici di famiglia. Tornata all’ufficio le fanno fare la visita dal medico legale. Tutto regolare. Io prenoto la mia visita ma per vari imprevisti il tutto slitta per qualche tempo. In questo tempo non mi accorgo che il certificato medico scade e quando arrivo dal medico mi arriva l’amara verità. Intanto il brav’uomo mi accoglie e mi fa inserire tutti i dati così: "Quando torni abbiamo tutto inserito e facciamo solo la visita”. Inizia una corsa al cardiopalma dal mio medico di famiglia per farmi fare il certificato al volo e prima che l’ufficio del medico legale chiuda. Riesco a farmelo fare, torno dal medico legale e scopro che si era dimenticato di me. Lo guardo negli occhi dicendogli: “Sono il signor Pennino di prima, quello a cui ha fatto inserire i dati. Dovevamo solo fare la visita, si ricorda?” Nulla. Nessuna risposta. E trovo gli stessi tre astanti in sala d’attesa di quando ero partito quindi è improbabile che avesse avuto così tante persone nel frattempo da essersi dimenticato di me che ero venuto appena mezz’ora prima. Sta di fatto che mi riaccoglie e mi fa inserire nuovamente i dati, mi fa la vista, mi riporta nel suo ufficio per farmi ultimare la procedura, stampa il foglio, allungo la mano per prenderlo e lui tira indietro il certificato: “il ticket?” “Non lo devo pagare dopo? Lei mi ha detto che si pagava dopo.” “Sì, dopo la visita.” “Perfetto, quindi abbiamo fatto la visita e ora lo vado a pagare.” “Sì.” “Quindi il modulo…?” “Eh mica glielo posso dare prima del ticket.” “Quindi il ticket si può pagare dopo la visita ma prima del rilascio del documento?” “Esatto.” Mi fermo dall’urlare perché diavolo ha stampato il modulo, perché mi ha riportato in ufficio, perché mi ha fatto sedere se comunque sarei dovuto andare a pagare il ticket (beninteso, in un altro edificio del complesso)? Ormai manca mezz’ora alla chiusura degli uffici.

Corro alla cassa per pagare il primo ticket (perché i ticket sono due) poi alla seconda cassa per pagare il secondo (perché i due ticket si pagano in casse diverse) e con i ticket pagati vado a ritirare il documento. “E la fotocopia della carta di identità?” La tiro fuori. Lui sembra quasi indispettito. Meno male che anche se non specificato da nessuna parte l’avevo portata. Con tutto pronto procedo a pagare i vari bolli online, in totale 60 euro. E’ tempo di andare alla motorizzazione. Scopriamo arrivati lì che accettano solo su prenotazione, tempo di attesa dalla prenotazione al ricevimento? Tre mesi, tempo da un lato fastidioso e dall’altro fatale poiché in quei mesi sarebbero scaduti tutti i documenti prodotti fino ad adesso costringendoci a rifarli da zero. Ci incaponiamo e rimaniamo lì, ci riceveranno quando avranno finito le prenotazioni. Fortunatamente non ci vuole molto, segno del fatto che dopo tre prenotazioni gli sportellisti non avevano alcun prenotato. Cosa avrebbero fatto a quel punto? Non si capisce. La urlante, indisponente e nevrastenica signore ci annuncia che i bolli sono sbagliati. La regione Siciliana ha un sistema separato da quello nazionale per pagare quegli stessi bolli. Perché? Non importa. I bolli pagati al sistema nazionale? Persi.

La signora non ci dà altre informazioni e ci rimbalza, la mia ragazza scatta mettendosi a urlare, io cerco di farmi almeno dare la lista dei passaggi esatta per la prossima volta sapere cosa fare e non dovere andare a tentoni e cosa scopriamo? La lista era appesa alla porta dell’ufficio da tutto questo tempo. Una lista non presente su internet in nessuno dei portali ufficiali nazionali o regionali ma messa in bella vista sulla porta. Porta che, in teoria, tu non vedresti mai se facessi i passaggi correttamente dato che i sistemi sono tutti digitalizzati. Ci facciamo dare una copia della lista comunque e sconsolati torniamo verso casa. Chiamo l’assistenza clienti della carta per tentare di farci rimborsare i bolli ma niente.

Perdiamo le speranze e ci rinunciamo anche questa volta. Appena avremo i soldi ci riproveremo ma affidandoci a una scuola guida, appalterò la soluzione di questo problema a qualcun altro. Segno di come anche il pubblico si sia piegato alle norme "neoliberiste capitalistizzandosi". Morale della favola: il pubblico non serve al pubblico, non serve neanche a se stesso. Il pubblico serve a giustificare il sistema privato. A mettere paletti arbitrari e impedirti di ottenere ciò che vuoi pagando il minimo, sforzandoti tu e cercando di capirci qualcosa. Postludio: un mese dopo la vicenda ci furono 21 arresti alla motorizzazione di Palermo per mazzette pagate agli operatori per facilitare certe operazioni. A saperlo l’avrei pagata volentieri.

Luigi Pennino