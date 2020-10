Passione e kitesurf a Mondello

La stagione balneare è terminata e la nostra spiaggia di Mondello è ritornata a essere un’unica spiaggia di rena candida, a tratti rosa, con gli oggetti dimenticati: un secchiello, un pallone. Oggi a Mondello, grazie alle condizioni di vento ideali si è potuto praticare il Kitesurf, l’aquilonismo da trazione che si esegue con una tavola ai piedi con la quale si “plana” sull’acqua. Le condizioni di vento comprese tra i 12 e i 24 nodi sono ideali per i principianti e oltre i 40kts per i più esperti.Stamattina il vento a 18 nodi ha riportato in spiaggia i palermitani spericolati che praticano Kitesurf, permettendo Trick, velocità e accelerazioni, dato che il mare era mosso con un’altezza d’onda di 60cm. Il Kitesurf unisce due elementi della natura, l’acqua e l’aria.Quando c’è di mezzo il mare è sempre un’avventura, si è spesso in balia di una forza inarrestabile, si prova un’ebrezza esaltata a domare le onde. E l’aria invece ti dà la libertà di un falco pescatore, uccello falconiforme, che volteggia sull’acqua, si getta in picchiata e afferra la preda con i piedi protesi.v Ecco, il Kitesurf è la fusione anche delle emozioni di entrambi questi elementi: inizi con una grande voglia di andar per mare, ti attraversa gli anni in cui è rimasto lo spirito giocoso e infantile che ti assale ogni volta che si scivola sull’acqua e volteggi nell’aria insieme ai tuoi pensieri.