Via Ponte di mare, Colletti: "Si creino passerelle pedonali e ciclabili ai lati del ponte"

Con una mozione a firma del consigliere della seconda circoscrizione Giovanni Colletti, il Consiglio ha deliberato una richiesta di realizzazione passerelle pedonali e ciclabili ambo i lati del ponte Oreto di via Messina Marine. "Costruito in un tempo in cui il traffico veicolare era ridotto, se non inesistente e ridotto solo al trasporto tramite carretti - scrive Colletti - oggi è percorso quotidianamente da migliaia di auto e mezzi pesanti che percorrono via Messina Marine per raggiungere il centro città dal lato mare e il vicino porto dove tali mezzi pesanti imbarcano per raggiungere le località di destinazione delle merci. Ad oggi, idealmente, è anche il proseguio della pista ciclabile del lungomare Sud della città percorso da podisti e ciclisti durante la giornata, che - rimarca il consigliere - sono costretti in tale tratto a scendere sul manto stradale a causa del ridotto spazio pedonale, con gravi rischi per l'incolumità personale. Sarebbe d'uopo, come hanno altresì rimarcato i consiglieri e il presidente Federico, dare seguito a tale richiesta che di fatto consentirebbe, oltre alla prevenzione di gravi incidenti, l'allungamento della pista pedonale-ciclabile che da Acqua dei Corsari si estende fino oltre il porto cittadino, ad oggi percorsa da tanti sportivi dilettanti ed interrotta proprio su tale punto".