Il passeggino rubato alle giostre e la domanda del figlio: "Papà, chi sono i ladri?"

"Papà, chi sono i ladri?". A chiedermelo è mio figlio, di 3 anni, dopo che probabilmente per la prima volta ha sentito quella parola. "Sono persone che portano via le cose senza chiedere il permesso", ho risposto. Giusto? Sbagliato? Me lo chiedo sempre davanti agli innumerevoli quesiti del mio piccolo. Fatto sta che mio figlio ha conosciuto i ladri. In una bella sera di agosto, dopo una ventina di minuti di giri sulle giostre a Sferracavallo.

Disattenti io e mia moglie a lasciare incustodito il passeggino. Ma come fai a pensare che possano sottrartelo sotto gli occhi? Un passeggino? E così ci hanno tolto una comodità.

“Ora come faccio senza passeggino, papà?”.

“Hai, tre anni non ne hai più bisogno”.

“Ma io sono stanco”.

E così ho caricato mio figlio sulle spalle a cavalluccio e ce ne siamo tornati in macchina. Nel frattempo un tizio mi si è avvicinato: “Sarà stato sicuramente qualche zingaro”. “No, sarà stato sicuramente qualche palermitano”, ho risposto. E speriamo quantomeno che ne avesse bisogno.