"Passeggiando per il centro: i cestini di rifiuti sono stracolmi, controlli zero"

Ieri sera dopo aver cenato in centro con mia moglie e alcuni amici, decidiamo di fare una passeggiata in centro. Piazza Verdi, Teatro Massimo, via Maqueda. Erano circa le 22,00, il centro era pieno di gente con turisti e molti ragazzi di ogni età. Si fa fatica a camminare senza prendere spintoni, pedate. Nessuna pattuglia di vigili urbani e polizia, controlli zero. Camminando noti che i cestini di rifiuti sono stracolmi, un paio davanti all'ingresso del teatro Massimo, camminando per via Maqueda noti che sono tutti uguali: stracolmi con i rifiuti appoggiati a terra. E' possibile che non si possa effettuare un servizio di pulizia anche il pomeriggio o inizio serata per rendere il centro più decoroso? I nostri amministratori non credo che non si facciano un giro per il centro: non vedono lo schifo che ci circonda? Che figura si fa con i turisti? Oltre che per noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse...