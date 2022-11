in

in

in

Da mesi, nonostante le ripetute segnalazioni tramite l'app ufficiale della Rap, il passaggio pedonale di via Giovanni Evangelista di Blasi risulta inaccessibile poichè completamente ricoperto da erbacce, le stesse hanno avuto modo di diventare arbusti. I numerosi pedoni, sono costretti ad attraversare dalla parte opposta o dal lato adiacente il passaggio pedonale con il rischio di essere investiti dalle auto che sfrecciano ad alta velocità su questa strada.

Via G. Evangelista di Blasi · Uditore-Passo di Rigano

Via G. Evangelista di Blasi · Uditore-Passo di Rigano

Cespugli non potati, passaggio pedonale inaccessibile in via Evangelista Di Blasi