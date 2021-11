In via Ferri passaggio a ostacoli per i pedoni: impossibile usare i marciapiedi

In via Ferri, angolo ponte di via Autonomia siciliana, impossibile per i pedoni utilizzare i marciapiedi. Dalle foto che invio appare evidente che il recinto edile posto dal condominio di via Autonomia Siciliana n.70, occupa anche la porzione di marciapiede pubblico di via Ferri, non consentendo di fatto ai pedoni (figuriamoci per carrozzine disabili, anziani o passeggini) di raggiungere le strisce pedonali per l'attraversamento in sicurezza. Oltretutto gli stessi pedoni non possono attraversare sull'altro marciapiede se non mettendo gravemente a rischio la propria incolumità fisica. A destra di via Ferri, infatti, il marciapiede di pochi centimetri, è ostruito dalla presenza dei cassoni dei rifiuti dello stesso condominio.